ТЭС не могут проводить ремонты и закупать топливо из-за искусственного обвала цен, – Плачков

Тепловые электростанции не имеют средств для закупки угля и проведение ремонтной кампании.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил эксминистр энергетики Иван Плачков.

"В тепловых электростанциях у них нет денег, у них нет денег даже отремонтировать оборудования, не говоря уже о покупке угля, так как цена на рынке искусственно обваленная", – заметил экс-министр

Он отметил, что на складах ТЭС сейчас только 1,1 млн тонн угля.

"Это очень мало, особенно накануне отопительного сезона", – сказал Плачков.

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Напомним, по состоянию на начало июля каждый третий ТЭС работала на минимальной мощности, а Славянская ТЭС совсем остановлена.

Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости.

За 1-12 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед составляет 99 коп./КВт ч., что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт ч., По данным "Донбассэнерго").

Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

По данным депутатов-членов временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЭКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Из-за остановки ТЭС, лидер профсоюза горняков Михаил Волынец предупредил о риске остановки угольных шахт.