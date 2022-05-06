Терехов рассказал, сколько время нужно на восстановление Харькова
Городского голова Харькова Игорь Терехов считает, что на восстановление Харькова понадобится от двух до трех лет. Многое будет зависеть от масштабов финансовой поддержки со стороны партнеров и доноров, которые предварительно дали согласие помочь Украине.
Об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета в официальном Telegram-канале. "План восстановления Харькова создается под непрекращающимися обстрелами российских оккупантов. Я хочу, чтобы мы приступили к его реализации сразу после победы. Мы в состоянии за два-три года восстановить все. Я уверен, что мы создадим идеальный город будущего", – заявил Игорь Терехов.
В Харькове российские оккупанты разорушили 25% жилого фонда, многие админздания, школы, больницы, детские сады, объекты инфраструктуры. По его словам, после войны границы города можно будет расширить и построить там жилые микрорайоны. Соединят их новыми дорожными артериями.
К планам по восстановлению Харькова привлечены профессоры Гарварда и Оксфорда, специалисты мировых банков, его фонда и украинские архитекторы, заявил британский архитектор, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Фостер.
"Мои усилия сводятся к тому, чтобы объединить лучшие умы, которые занимаются вопросами развития городов и их построением, с лучшими умами Украины", – сказал Фостер на совместной конференции с Тереховым.
Как сообщал OBOZREVATEL, сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,7 трлн грн, или $92 млрд. Только за последнюю неделю эта сумма выросла на 4,5 млрд долл. В новых расчетах добавлены оценки по потере легковых автомобилей – уничтожены или угнаны 89,5 тыс. авто на $1,3 млрд.