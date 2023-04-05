Техногигант Cisco уничтожил свое оборудование в России на $23 млн

Один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования Cisco Systems уничтожил свои запчасти для оборудования в России из-за прекращения деятельности в стране-агрессоре. Стоимость утилизированного имущества оценивается приблизительно в $23 млн.

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Кроме того, компания уничтожила транспортные средства, офисную мебель и технику своего российского подразделения еще на 1 млн рублей (около $12,5 тыс.). Об этом свидетельствуют отчетность российского юрлица Cisco, пишут росСМИ.

Оборудование пришлось утилизовать, т.к. компания не могла его ни использовать, ни вывезти из страны. Отмечается, что Cisco хотела забрать свое имущество из РФ с помощью посредника, однако сделать это не удалось.

В целом компания планирует уничтожить все имущество, которое осталось на территории России. Под утилизацию еще должны попасть IT-оборудование и демонстрационные образцы.

Cisco производит оборудование для компьютерных сетей и сетей связи. Рядовым потребителям Cisco известна, в первую очередь, как производитель маршрутизаторов. В ассортименте продукции компании также коммутаторы, решения для IP-телефонии, решения для сетевой безопасности, кабельные модемы, точки доступа Wi-Fi и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, Cisco прекратила продажи и обслуживание оборудования в России еще в марте 2022 года. В июне компания пришла к решению полностью покинуть рынок страны-агрессора.

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