Так просто и не купишь. Почему Nike, Adidas и Ralph Lauren найти все сложнее

Сейчас людям легче найти и купить одежду или обувь таких известных компаний, как Nike, Adidas, Ralph Lauren, в их собственных магазинах или на сайтах, нежели в семейных магазинах и небольших сетях. Дело в том, что фирмы-гиганты сокращают количество розничных продавцов, которые продают их товары. Компании концентрируют свои усилия на том, чтобы заставить клиентов покупать напрямую через свои каналы.

У таких брендов остались лишь узкие группы оптовых партнеров, через которых они продают товары, говорится в материале CNN. Это означает, что будет еще меньше мест, где можно купить товары от ведущих брендов.

Помимо этого, решение оказывает давление на ритейлеров, которые больше не смогут размещать на своих полках пользующуюся спросом обувь и одежду. Об этом говорят эксперты розничной торговли.

Прямые продажи позволяют крупным компаниям зарабатывать больше денег, контролировать свои цены и демонстрировать товары именно так, как они хотят. Они также могут сократить слишком большие скидки на свои товары, хотя это может также ослабить имидж их бренда.

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"Мы меньше заинтересованы в недифференцированных, мелких игроках, у которых нет особенно хорошего уровня обслуживания или стандартов в магазине", – говорит генеральный директор американской компании Crocs, которая занимается продажей и изготовлением обуви, Эндрю Рис.

Предлагая меньше товаров оптом, бренды также могут попасть в выигрышную ситуацию для своего бизнеса – высокий спрос и ограниченное предложение. Стратегии ухода от других ритейлеров начались задолго до пандемии, но за последние два года они ускорились.

Дело в том, что бренды использовали COVID-пандемию, чтобы ускорить планы по росту напрямую через свои собственные каналы, особенно онлайн. Например, в начале пандемии магазины были закрыты, и у них не было другого выбора, кроме как подтолкнуть покупателей к покупкам в интернете.

Когда магазины вновь открылись после небольшой стабилизации ситуации, то покупатели накинулись на новую одежду и обувь, однако между спросом и предложением возникло огромное несоответствие. У брендов было мало дополнительных товаров для отправки розничным торговцам, и они отдавали приоритет поставке запасов в свои собственные магазины и веб-сайты.

Так, Under Armour, Ralph Lauren и другие, например, отказались от отправки товаров в дисконтные магазины. В то же время Under Armour, Adidas и Crocs продают свою продукцию на Amazon, но Canada Goose и Ralph Lauren держались подальше от онлайн-гиганта.

Некоторые бренды не решаются продавать на Amazon из-за опасений, что они не смогут контролировать качество обслуживания клиентов. Так, еще в 2019 году Nike объявила о прекращении продаж на Amazon.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование сложных глобальных цепочек поставок индустрии моды показало, что ряд крупных брендов рискует внести свой вклад в вырубку лесов на Амазонке из-за связей с заводами и другими компаниями, которые занимаются производством кожи и изделий из кожи. В число брендов входят Adidas, New Balance, Prada, LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), Zara, Nike и др.