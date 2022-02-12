Сытник – о 'деле ПриватБанка': до сих пор не установлены все причастные к растрате и выводу денег

Следствие за 5,5 лет так и не смогло установить всех лиц, которые причастны к растрате и выводе средств из ПриватБанка. Расследование в таком состоянии, что даже примерные сроки его завершения назвать невозможно.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил на брифинге. Он отметил, что в суд могут передать отдельные эпизоды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Там, по моему мнению, не все лица, причастные к злоупотреблениям, привлечены к ответственности. Если ничего не поменяется, то часть эпизодов с подозреваемыми в ближайшее время попробуем закончить, а другие – будем расследовать", – сказал директор бюро.

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По словам Сытника, расследование длится так долго из-за того, что исследуется длительный период времени.

На сегодняшний день, добавил он, фигурантами являются пять человек. В отношении некоторых получено разрешение на заочное рассмотрения, потому что фигуранты не в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США от имени государства был подан гражданский иск о конфискации доходов и имущества, которое связано с бывшими акционерами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Речь идет о сумме в 6 миллионов долларов.