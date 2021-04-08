Суд остановил иск ПриватБанка к Суркису на 36 млн грн

Голосеевский райсуд Киева 25 марта приостановил производство по иску ПриватБанка к Игорю Суркису о взыскании 36,4 млн грн задолженности до вступления в законную силу судебного решения по делу, в рамках которой предприниматель, его брат Григорий и другие родственники оспаривают принудительную конвертацию их вкладов на 1 млрд грн в акции банка во время его национализации в декабре 2016-го.

Об этом сообщает Finbalance. В 2017 году суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск Суркисов по данному делу, но уже в июне 2020 года Большая Палата Верховного Суда частично удовлетворила жалобы НБУ, Кабмина и ПриватБанка и отменила решения судов, закрыла производство в этом админделе.

При этом оставила за истцами право обратиться с новым иском в суд гражданской юрисдикции. Так, уже в октябре прошлого года Печерский райсуд Киева принял к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к ПриватБанку о взыскании вкладов на 1 млрд грн.

Отмечается, что своим иском по делу Суркисы пытаются в т.ч. отменить постановление НБУ №105 в части, где регулятор признал их связанными с экс-владельцем банка Игорем Коломойским, поскольку Игорь Суркис совместно с Коломойским владеет медиахолдингом "1+1". Исковые требования ПриватБанка к Суркису на 36,4 млн грн – остаток задолженности, которая осталась непогашенной после "схлопывания" (общий долг Игоря Суркиса, по оценкам банка, составил 188,7 млн грн).

Ранее Верховный суд принял решение перенести рассмотрение дела об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северный апелляционный хозсуд открыл производства по апелляционным жалобам Кабинета министров и ПриватБанка на решение Хозсуда Киева, которым было удовлетворено заявление "Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка" и запрещалось до вступления решения по данному делу в законную силу "совершать любые действия с избрания и назначения главы правления".