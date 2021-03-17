Суд не разрешил арестовать имущество экс-главы правления ПриватБанка, которого ищет НАБУ
Высший антикоррупционный суд не разрешил арестовать имущество бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, который подозревается НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) в злоупотреблениях и находится за пределами страны.
Об этом сообщила спикер ВАКС Олеся Чемерис, пишет издание "Українські Новини". "(Апелляция ВАКС) оставила в силе все наши решения", – заявила она.
Чемерис отметила, что речь идет о решениях об отказе в аресте имущества Дубилета. Мотивацию такого решения суда она не уточнила.
Кроме того, как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, до подачи в суд ходатайства об аресте имущества, Дубилет успел переписать его часть на других лиц. Тоже самое сделал и экс-заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, который вышел из СИЗО после внесения залога в размере 52 млн гривен.
Ранее экс-топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию. Производство по иску бывшего главы правления к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и "Привату" Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года. До перехода учреждения в госсобственность Дубилет был миноритарным акционером банка – владел 2,7249% акций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из-за самоотвода судей Северный апелляционный суд до сих пор не назначил рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, которым банку и Кабмину запрещено избрание и назначение главы правления банка.
Трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка 15 марта сообщено о подозрении в растрате 8,2 млрд грн. Речь идет об экс-главе правления банка, его заместителе и руководителе департамента межбанковских операций.