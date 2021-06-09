Суд Евросоюза снял старые санкции с Януковича и его сына: что известно

Суд ЕС общей юрисдикции впервые снял санкции Евросоюза, примененные против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Было аннулировано решение Совета ЕС от 2019-го о продлении на год санкций, то есть решение суда касается мер, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию суда. "Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжения", – сказали в суде.

Также отметили, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.

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Ранее послы Европейского союза утвердили продление запрета на инвестирование в оккупированный Россией Крым 9 июня. Официальное решение должны обнародовать уже в ближайшие дни.

Отметим, что санкции ограничивают доступ некоторых российских банков и компаний на первичных и вторичных рынках капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, запрещают экспорт товаров двойного назначения для военного использования в РФ.

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