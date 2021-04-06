Строительство "Северного потока-2" остановилось: известна причина

Владимир Пазий Рынки и компании 14:02, 6.04.2021

Баржа "Фортуна" уже вторые сутки не ведет укладку газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, а трубоукладчик "Академик Черский" ушел с точки начала достройки второй нитки и стоит к востоку от острова Борнхольм. Суммарно простой судов уже приблизился почти к трем неделям. Работы в очередной раз приостановили из-за шторма.

Об этом сообщает EurAsia Daily со ссылкой на Marinetraffic. Метеорологи прогнозируют, что нестабильная погода может продлиться до 10 апреля.

Трубоукладчик "Фортуна"
Marinetraffic

С 31 марта у острова Борнхольм находится и трубоукладчик "Академик Черский", который будет достраивать незавершенную нитку А. Это, напомним, самый протяженный участок – чуть более 68 км. Из-за шторма судно так и не начало укладку и покинуло точку работ, укрывшись от шторма к востоку от острова.

В феврале Датское морское ведомство уточнило в предупреждении морякам, что работы на "Северном потоке-2" планируются вести до конца сентября и в них будет участвовать трубоукладчик "Академик Черский". Он является более технически подходящим для газопровода судном и может укладывать после дооснащения до двух километров в сутки.

Ранее стало известно, что по причине отказа крупных иностранных компаний достраивать "Северный поток-2", Россия вынуждена проводить достройку собственными силами. При этом суда РФ находятся в аварийном состоянии, что может привести к катастрофе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что США усиливают давление на "Северный поток-2" и угрожают введением новых санкций, потому что строительство трубопровода близится к завершению.

  • Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" снова перенесли. Однако на этот раз срыв официально озвученных Россией сроков может иметь для дальнейшей судьбы проекта серьезные последствия – и даже оказаться роковыми.

  • В Nord Stream 2 AG сообщили, что участвующим в строительстве газопровода "Северный поток-2" кораблям мешают работать.

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