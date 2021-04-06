Будівництво "Північного потоку-2" зупинилося: відомо причину
Баржа "Фортуна" вже другу добу не веде укладання газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії, а трубоукладач "Академік Черський" пішов з точки початку добудови другої нитки та стоїть на схід від острова Борнхольм. Сумарно простій суден уже наблизився майже до трьох тижнів. Роботи в черговий раз призупинили через шторм.
Про це повідомляє EurAsia Daily з посиланням на Marinetraffic. Метеорологи прогнозують, що нестабільна погода може тривати до 10 квітня.
З 31 березня у острова Борнхольм знаходиться і трубоукладач "Академік Черський", який буде добудовувати незавершену нитку А. Це, нагадаємо, найдовша ділянка – трохи більше 68 км. Через шторм судно так і не почало укладку та покинуло точку робіт, сховавшись від шторму на схід від острова.
У лютому Датське морське відомство уточнило в попередженні морякам, що роботи на "Північному потоці-2" плануються вести до кінця вересня та в них братиме участь трубоукладач "Академік Черський". Він є більш технічно придатним для газопроводу судном і може укладати після дооснащення до двох кілометрів на добу.
Раніше стало відомо, що через відмову великих іноземних компаній добудовувати "Північний потік-2", Росія змушена проводити добудову власними силами. При цьому судна РФ знаходяться в аварійному стані, що може привести до катастрофи.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін заявив, що США посилюють тиск на "Північний потік-2" та погрожують введенням нових санкцій, тому що будівництво трубопроводу наближається до завершення.
Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" знову перенесли. Однак на цей раз зрив офіційно озвучених Росією термінів може мати для подальшої долі проєкту серйозні наслідки – і навіть виявитися фатальними.
У Nord Stream 2 AG повідомили, що кораблям, які беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2", заважають працювати.