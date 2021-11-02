Украинцы будут платить за газ по-новому: в Раде изменили формулу расчета стоимости топлива

Отныне потребители природного газа будут платить за топливо, исходя из его качества, а не за полученный объём в целом. В Верховной Раде поддержали новый механизм исчисления стоимости и учета газа в энергетических единицах (кВт/час) вместо кубометров.

Соответствующий законопроект № 2553 относительно внедрения учета и расчетов по объему газа в единицах энергии был принят парламентом во втором чтении и в целом. За его поддержку народные депутаты отдали 250 голосов (чтобы ознакомиться с результатами поименного голосования, доскрольте новость до конца). Об этом свидетельствует трансляция заседания на официальном канале Рады в YouTube.

В частности, принятым документом предусмотрен переход с объемных единиц (кубометров) на энергетические (кВт/час) в системе учета природного газа. Такой подход сейчас используется во всем мире. В Минэнерго отмечают, что ключевым следствием такого перехода является возможность для потребителей оплачивать за фактически предоставленные услуги с учетом физико-химических характеристик газа.

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Другими словами, суть нового механизма состоит в том, чтоб оплачивать только количество потребленной энергии, которая зависит от качества топлива, а не его объем. Подсчет газа в кубометрах не учитывает его калорийность, из-за чего в некоторых регионах на одни и те же цели может понадобиться разный объем.

Помимо прочего, с принятием законопроекта урегулирована коллизия в законодательстве, которая стала причиной блокировки с 1 по 5 апреля процедуры декларирования газа в режиме "таможенный склад". Проблема состояла в разных подходах работы таможенных органов и участников газового рынка при осуществлении операций с природным газом.

В частности, речь идет о Законе "О таможенном тарифе Украины" от 04.06.2020 г., которым введено требование осуществлять учет природного газа в единицах энергии с 01.04.2021 г. Вместе с тем, согласно Закону "О рынке природного газа", такой учет ведется в единицах объема (кубометрах).

Однако Энерготаможне Государственной таможенной службы и операторам операторам ГТС таки удалось на какое-то время урегулировать законодательные разногласия – был разработан временный алгоритм совместных действий на период до принятия законопроекта № 2553. А до этого момента, согласно принятому алгоритму, АО "Укртрансгаз" вынужден был вести двойной учет газа – в единицах объема и энергии.

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