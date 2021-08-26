США ввели пошлину на украинские трубы от компании Пинчука: досталось и России

Министерство торговли США пришло к выводу, что цены на бесшовные трубы, которые из Украины поставляла компании Виктора Пинчука "Интерпайп", искажали конкуренцию на американском рынке. Мол, украинская продукция дешевле, поэтому имеет конкурентное преимущество. Теперь же, чтобы продавать трубы, компании Пинчука придется платить ввозные пошлины.

Об этом говорится в сообщении Федерального регистратора США, опубликованного на официальном сайте ведомства. Пошлины также ввели на продукцию из России ("ТНК") и Южной Кореи (ILJIN Steel Corporation). "На основании положительных окончательных определений Министерства торговли и Комиссии по международной торговле (ITC), вводятся антидемпинговые пошлины на бесшовные стандартные, линейные и напорные трубы из углеродистой и легированной стали из Республики Корея, Российской Федерации и Украины", – говорится в сообщении.

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Российская компания заплатит пошлину в размере 209,7%, украинская – 23,75%, а корейская всего 4,48%. Такие ставки по оценкам США позволят выровнять конкуренцию на рынке.

Отметим, еще в 2019-м Россия отменила пошлину для компании "Интертайп". Ранее ставка для них составляла 34,22%. На тот момент "Интерпайп" продавал в РФ и соседние страны свою продукцию на сумму около 234 млн долларов в год. Официально причина, по которой их освободили от заградительных мер – потребность в продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что компания "Интерпайп" Пинчука отстаивает право продолжать получать коррупционную ренту на тендерах государственных компаний "Укрзалізниця" и "Нафтогаз".

АМКУ уличил злоупотребления "Интерпайп" на тендерах "Укрзалізниці" еще в конце прошлого года и отстранил компании Пинчука от участия в государственных закупках на 3 года. Однако "Интерпайп" обжаловал это решение в суде.