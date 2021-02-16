США вступили в переговоры с Германией о будущем "Северного потока-2" – WSJ

США начали переговоры с Германией о будущем "Северного потока-2". Администрация Джо Байдена пересматривает политику в отношении газопровода.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Во вторник администрация должна представить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают американские законы, направленные на остановку газопровода "Северный поток-2".

Эти компании станут потенциальными мишенями для американских санкций. Администрация Байдена также может отказаться от применения санкций в соответствии с пунктом о национальных интересах.

"Северный поток-2" – газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 95%. Проект реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках российского газа.

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