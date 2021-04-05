США усиливают давление на "Северный поток-2", угрожая новыми санкциями: в МИД России назвали причину

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что США усиливают давление на "Северный поток-2" и угрожают введением новых санкций, потому что строительство трубопровода близится к завершению.

Об этом сообщает "РИА Новости". "Строительство газопровода "Северный поток-2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям", – сказал Панкин.

Он отметил, что санкции уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах европейских стран. "В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?", – подчеркивает замглавы МИД РФ.

Панкин заявил, что американские ограничительные меры не остановят "Северный поток-2". "Уверены, что практикуемые США ограничительные меры, в том числе в качестве инструмента нечестной конкуренции (преимущества для поставок американского СПГ в Европу), не остановят строительство "Северного потока-2", – сказал он.

По словам Панкина, попытки "вставить палки в колеса" на этапе ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" незаконны. "Попытки "вставить палки в колеса" на этапе ввода его в эксплуатацию и при функционировании незаконны. Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами. Политизация этого вопроса опасна и только вредит нормальному развитию экономического сотрудничества", – отметил дипломат.

Ранее стало известно, что по причине отказа крупных иностранных компаний достраивать "Северный поток-2", Россия вынуждена проводить достройку собственными силами. При этом суда РФ находятся в аварийном состоянии, что может привести к катастрофе.

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