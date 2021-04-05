США посилюють тиск на "Північний потік-2", погрожуючи новими санкціями: в МЗС Росії назвали причину

Заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін заявив, що США посилюють тиск на "Північний потік-2" та загрожують введенням нових санкцій, тому що будівництво трубопроводу наближається до завершення.

Про це повідомляє "РИА Новости". "Будівництво газопроводу "Північний потік-2" наближається до завершення. Саме тому США посилюють тиск на проєкт, погрожуючи санкціями компаніям, які беруть участь у будівництві", – сказав Панкін.

Він зазначив, що санкції вже давно викликають обурення не тільки в Росії, але і в офіційних, ділових і громадських колах європейських країн. "У Берліні, Відні та інших столицях не розуміють, чому енергетична політика країн ЄС повинна регулюватися з Вашингтона? Чому Європа повинна відмовлятися від вигідного їй газопроводу і поставок по ньому?" – підкреслює заступник глави МЗС РФ.

Панкін заявив, що американські обмежувальні заходи не зупинять "Північний потік-2". "Впевнені, що обмежувальні заходи, які практикуються США зокрема й як інструмент нечесної конкуренції (переваги для поставок американського СПГ в Європу), не зупинять будівництво "Північного потоку-2", – сказав він.

За словами Панкіна, спроби "вставити палиці в колеса" на етапі введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" незаконні. "Спроби "вставити палиці в колеса" на етапі введення його в експлуатацію і під час функціонування незаконні. Виходимо з того, що новий газопровід буде експлуатуватися відповідно до чинних правових норм. Політизація цього питання небезпечна і тільки шкодить нормальному розвитку економічного співробітництва", – зазначив дипломат.

Раніше стало відомо, що через відмову великих іноземних компаній добудовувати "Північний потік-2" Росія змушена проводити добудову власними силами. Водночас судна РФ перебувають в аварійному стані, що може призвести до катастрофи.

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