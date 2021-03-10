США рассматривают введение новых санкций против 'Северного потока-2' – Госдеп

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает введение новых санкций против российского проекта газопровода "Северный поток-2", но окончательно еще не определилась.

Об этом 10 марта на заседании комитета Палаты представителей американского Конгресса заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем процесс определения возможных дальнейших санкций", – цитирует его слова агентство "Интерфакс-Украина".

Накануне конгрессмены потребовали побыстрее наложить дополнительные санкции на компании, связанные с проектом газопровода.

В письме они отметили, что "Северный поток-2" – не просто раздражитель в отношениях с Берлином, а "проект пагубного влияния, который угрожает усилить энергетическую зависимость Европы от России".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крупная немецкая энергетическая компания Uniper объявила, что больше не будет инвестировать в проект газопровода.

Она стала четвертым из пяти европейских партнеров российского "Газпрома", которая прекратила финансирование "Северного потока-2".