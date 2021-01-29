США могут выкупить 'Северный поток-2' и вырвать жало 'Газпрома', – Пономарев

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в текущем году, но Соединенные Штаты могут предложить российскому "Газпрому" выкупить его.

Такое предположение в эфире телеканала Obozrevatel TVвысказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев. "Думаю, американцы будут играть очень активную роль, вплоть до того, что вообще могут предложить выкупить эту трубу в свою собственность, и таким образом вырвать жало из рта "Газпрома" с тем, чтобы контролировать этот "Поток" самим", – спрогнозировал он.

По оценкам Пономарева, новая администрация США не хочет, чтобы проект "Северный поток-2" был реализован, но намерена обсуждать вопрос с Европой, "как это сделать к удовольствию всех окружающих сторон".

"Я уверен, что трубу в этом году достроят, а вот запустят "Северный поток-2" или нет – это предмет переговоров", – сказал он.

"Я думаю, что его физически достроят, никто не захочет большое количество этого железа, этой трубы оставить просто гнить на дне Балтийского моря. Тем более, немного осталось. Более того, уже неделю, как баржа "Фортуна" вышла в море в датских территориальных водах. Сейчас она кладет трубы", – напомнил политик.

По его оценкам, с рациональной точки зрения Кремлю следовало бы согласиться на предложение США выкупить газопровод, если такое прозвучит, поскольку "что-то лучше, чем ничего".

Но Пономарев допустил, что в руководстве России могут отказаться от предложения, поскольку это будет выглядеть "не по-пацански".

"В Кремле же сидят "пацаны". Они могут посчитать, что это будет не "по-пацански" – поддаваться на давление. Пусть полежит до лучших времен – могут занять и такую позицию. Хотя рациональным действием в этой ситуации было бы пойти на компромисс", – подытожил оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, в "Газпроме" признали, что "Северный поток-2" может быть остановлен из-за политического давления. Накануне США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод.