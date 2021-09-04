Спрос на жилье в Украине обвалится в случае введения локдауна: как изменятся цены

Если в Украине текущей осенью введут локдаун, то средние цены на вторичном рынке могут снизиться до 5%. При этом спрос сократится как минимум на 20-30%.

Об этом говорится в материале UBR.ua. "На первичном рынке цены также будут стараться держать на том же уровне. Но понимаем, что спрос на первичном рынке также упадет, как минимум, на треть. Сокращение продаж – это то, в чем не заинтересована ни одна девелоперская компания", – заявил гендиректор компании "Увекон" Владимир Шалаев.

По словам экспертов, застройщики могут задействовать механизмы скрытого снижения стоимости. Например, скидки при 100% оплате квартиры, всевозможные акционные предложения, улучшение условий по рассрочке и др.

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Кроме того, в период жесткого карантина застройщики будут нацелены всячески удержать темпы стройки объектов. Так, на рынке жилья будет наблюдаться рост отложенного спроса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине активно растут цены на жилые новостройки бизнес-класса. Так, в Киеве, стоимость на данный момент составляет 48,8 тыс. грн. Для сравнения, это на 30% дороже, чем за аналогичный период минувшего года.