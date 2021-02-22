СБУ пояснила санкции против "Спортмастера" работой сети в Крыму

Санкции СНБО против известной в Украине сети спорттоваров "Спортмастер" основаны на данных о работе компании во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Уточним: ограничения введены Советом нацбезопасности и обороны в отношении Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина".

В Службе безопасности отметили, что письмо о деятельности компании на захваченном полуострове было получено в 2020 году.

"Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности [работы сети] на временно оккупированных территориях", – сказано в сообщении ведомства.

В СБУ указали, что Министерство иностранных дел "неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура". Однако обращения "остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

Известно, что в отношении Sportmaster Operations ввели полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств. Кроме того, применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Напомним:

Sportmaster Operations Pte. Ltd включена в список подсанкционных компаний, ограничения против которых ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Полный перечень юридических лиц был опубликован 20 февраля, а также обнародован указ Владимира Зеленского, которым он ввел в действие решение СНБО.

Заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности, состоялось 19 февраля.

Среди прочего, ведомство решило ввести санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Спортмастер Украина" заявила, что продолжает работу в Украине, несмотря на санкции против Sportmaster Operation.