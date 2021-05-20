СМИ узнали о переправке украинским самолетом истребителей МиГ-29 в Сербию

Самолет украинской компании Ан-124 перевез истребители МиГ-29 из Беларуси в Сербию. По пути следования он совершил техническую посадку в Венгрии.

Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода" со ссылкой на венгерское Министерство обороны. Борт летел через Украину и Румынию.

Отмечается, что борт перевозил два из четырех истребителей, которые Беларусь подарила Сербии. Белорусское издание Reform.by уточняет, что это были два последних самолета.

"Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая по техническим причинам", – заявили в Минобороны Венгрии.

На следующий день, 17 мая, самолет после дополнительных поставок и ремонта деталей вылетел в пункт назначения.

По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, контроль за экспортом и транзитом оружия из стран-членов Евросоюза регулируются национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования, а также соглашением о торговле оружием.

"Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под наблюдением национальных органов", – подчеркнул Стано.

В то же время в Минобороны Сербии заявили, что у них нет данных о приземлении самолета с истребителями. В украинской компании "Антонов" пока не ответили на запрос журналистов.

СМИ пишут, что такой случай, когда оружие для Сербии поставляют из подсанкционных стран через воздушное пространство ЕС, является не первым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее болгарский торговец оружием Емельян Гебрев заявил, что поставил Украине три корабля боеприпасов.

Также на складах боеприпасов в Чехии, на котором в 2014 году произошли взрывы, хранилось его оружие.