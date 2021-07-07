Смелянский заявил, что ошибся с зарплатой в $1000 у почтальонов: названа реальная сумма

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что ошибся, когда сказал о зарплате у почтальонов в размере тысячи долларов. В то же время он подтвердил, что чаевые они действительно получают.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Гендиректор уточнил, что на самом деле зарплата составляет 250 долларов.

"С зарплатой (с учетом премий) в 1000 долларов я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла в два раза – со 110 до 250 долларов без премий. Моя ошибка была в том, что лучшие почтальоны продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, а с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен", – пояснил Смелянский.

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Гендиректор компании также извинился за свою ошибку. В то же время он отметил, что в "Укрпочте" знают, как прийти к зарплате в тысячу долларов.

Для этого, по его словам, нужно внедрить передвижные отделения, чтобы каждый работал там на полную ставку; провести полную цифровизацию и увеличить продуктивность. После этого село должно стать самодостаточным и не будет требовать дотаций из городских отделений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Смелянский сказал, что при ставке в 6 тысяч долларов некоторым из почтальонов удается выходить на заработок в тысячу долларов в месяц, благодаря тому, что они получают проценты от проданных товаров и чаевые за доставку.