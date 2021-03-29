'Слуги народа' рассказали, сколько Украина заплатит компании Маска за запуск спутника

Украина успешно провела переговоры с компанией американского изобретателя Илона Маска SpaceX по сотрудничеству для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Січ 2-30 (2-1)". Стоимость запуска – 1 млн долларов.

"В этом году мы настроены запустить украинский спутник "Січ 2-30 "на ракетоносителе Falcon 9 компании SpaceX. Это событие приурочено к 30-летию Независимости Украины... Стоимость запуска абсолютно адекватная, хотя начинали разговоры с 8-12 млн долларов", – сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха. Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

По его словам, среди условий – предоплата 70% стоимости запуска через неделю после подписания контракта.

"Деньги в стране на это есть, мы их перенаправили с другого проекта "Циклон-4", ведь он устарел по своим характеристикам. Комитет все зависящее сделал относительно обсуждения условий, поэтому дальше дело за правительством, которое должно рассмотреть этот вопрос и дальше – подписания договора и оплата", – резюмировал Наталуха.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)" Украине нужно до конца 2021 года.