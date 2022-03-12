Следом за Россией. В Беларуси ввели ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro

"Беларусбанк" – крупнейший банк в Беларуси – вводит ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro, которые привязанным к рублевым счетам. Теперь в сутки за рубежом гражданам разрешается получать наличными или тратить лишь до 400 руб.

Об этом говорится в заявлении Беларусбанка 12 марта. Новые правила начинают действовать уже с 00:00 13 марта.

"Информируем, что банком с 00:00 13.03.2022 временно вводится ограничение на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro за пределами Республики Беларусь, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, в эквиваленте 400 белорусских рублей в течение 24 часов", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard официально уходят из России.

"Это решение вытекает из наших недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной сети Mastercard, как того требуют регулирующие органы во всем мире. После этого действия карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. И любая карта, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах", – сообщили в Mastercard еще 6 марта.

Позже россияне в Грузии пожаловались, что не смогли снять наличные деньги в банкоматах. "Буквально несколько часов назад я получил сообщение о том, что Visa и MasterCard перестали работать в России. И что в ближайшие день-два они перестанут работать. Я пошел снимать последние деньги, и вот, к сожалению, не успел. И все, что у меня есть в кармане – это все. Больше, я думаю, не будет", – рассказал россиянин.

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