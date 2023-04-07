Сколько зарабатывают украинцы на фрилансе: спрос на специалистов вырос, а гендерный разрыв в зарплатах незначителен

Гендерный разрыв в зарплатах у фрилансеров на 19% меньше, чем в среднем по другим сферам. Спрос на услуги фрилансеров растет: об этом заявила около половины опрашиваемых специалистов (46%). Большинство фрилансеров (55%) за последнее время стали работать больше.

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Об этом говорится в результатах исследования Payoneer. В нем приняли участие более 2 тыс. фрилансеров из 121 страны. Украинцы благодаря фрилансу имеют возможность работать не только на украинском, но и на международном рынке. Кроме того, украинский бизнес получает возможность привлекать специалистов для выполнения отдельных задач.

Средняя зарплата украинцев в Центральной и Восточной Европе составляет 23 доллара в час. На такую зарплату могут рассчитывать и украинские фрилансеры, работающие на глобальном рынке. Особенность этой сферы: незначительная разница между зарплатами женщин и мужчиной.

На фрилансе на один доллар, который зарабатывает мужчина, женщина в среднем получает 92 цента. Однако в среднем на рынке труда на 1 доллар, заработанный мужчиной, женщина получает всего 77 центов.

Половина (50%) опрошенных фрилансеров удовлетворены своим балансом между личной жизнью и работой, 32% – очень удовлетворены. 15% - не совсем удовлетворены и только 3% не удовлетворены. Большинство фрилансеров находят своих клиентов на маркетплейсах (70%), еще 11% – с помощью знакомых, рекомендаций, 9% – через социальные сети.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как изменилась ситуация на рынке труда в Украине. Спрос на разных специалистов растет, а количество вакансий увеличивается.

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