Сколько украинские заробитчане получают в Польше: озвучены цифры

Минимальная ставка в Польше в 2021-м выросла до 13,78 злотых нетто (сумма после отчисления всех налогов) за час. А это значит автоматическое повышение зарплаты для работников в этом году в среднем на 300 злотых. Так, на производстве украинцы зарабатывают 2,5-4 тыс. злотых (18,5-30 тыс. грн) в зависимости от того, работают они 8 или 12 часов ежедневно.

Аналогичные зарплаты также на логистических складах, где ставка составляет 13,8-14,5 злотых/час, или на предприятиях пищевой промышленности. Сварщики и электрики получают больше – 3,5-4,5 тыс. злотых в месяц (26-33 тыс. грн). Об этом рассказала директор департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда, пишет "Украинские новости".

Чаще всего украинцы работают на производстве, поскольку есть стабильный спрос на рабочую силу. Это предприятия пищевой промышленности – рыбзаводы, мясокомбинаты, производство замороженных продуктов, а также логистические склады, где в пандемию стабильно много работы.

"До пандемии много украинцев было трудоустроено в сфере услуг – отелях, ресторанах, кафе. За год из-за локдауна часть украинцев потеряла работу и начала работать на производстве, в частности. Но сейчас, после послабления карантинных ограничений и открытия отелей и заведений гастрономии, спрос на работников в этих отраслях растет, потому украинцы опять выбирают работу и в сфере услуг", – сказала Джоболда.

Ранее польские работодатели заявили о нехватке заробитчан. Фермерские хозяйства и отрасль гостеприимства (отели, кафе, рестораны) начали испытывать острую нехватку рабочих рук.

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