Сколько должен стоить гектар земли в Украине после запуска рынка: названа цена

В Украине рынок сельхозпродукции уже запустился, однако рыночная цена гектара до сих пор не сформировалась. С учетом стоимости аренды и долгосрочных кредитов, цена гектара должна составить 51,2 тыс. грн.

К такому выводу пришли аналитики УКАБ. "На формирование цены каждого отдельного земельного участка будет влиять ее нормативная денежная оценка, площадь, мизцерозташування, средняя урожайность, арендная плата", – говорится в материале.

В 2020 году арендная плата за землю составляла в среднем 3425 грн за 1 гектар по Украине, а ставка по долгосрочным кредитам в иностранной валюте – 6,7%. Таким образом, экономически обоснованная средняя стоимость земли в Украине составляет 51,2 тыс. грн за гектар.

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Дороже всего за гектар придется заплатить в следующих областях: Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская. Здесь были самые высокие урожаи. Дешевле всего (около тысячи долларов за гектар) придется заплатить за землю в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях, спрогнозировала Эллина Юрченко, эксперт по земельным вопросам УКАБ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине после запуска рынка земли все еще осталась возможность с помощью схем купить участок иностранцам и крупным агрохолдингам.