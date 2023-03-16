Сигареты в цистерне для масла: на границе задержали крупную партию табачного фальсификата из Украины

Из Украины в Румынию пытались вывезти более 100 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет, спрятанных в автоцистерне для транспортировки подсолнечного масла. Стоимость партии оценивается в 7,5 млн гривен.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что в связи с инцидентом в Черновицкой области открыто уголовное производство.

"При попытке пересечения границы на пункте пропуска "Порубне – Сирет" таможенники обнаружили в оболочке цистерны для подсолнечного масла специально оборудованные тайники. После осмотра было изъято более 100 тысяч сигаретных пачек без марок акцизного налога Украины.

По предварительной информации, сигареты планировали доставить в Великобританию. Детективы уже выясняют, где именно произвели фальсификат и какие еще маршруты используются для подобных поставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в двух областях Украины "накрыли" подпольные табачные фабрики. В результате обысков были изъяты товары, поддельные акцизные марки и линии для их изготовления на 70 млн гривен.

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