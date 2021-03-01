Судно, которое должно было достраивать "Северный поток-2", занялось другим газопроводом

Исследовательское судно Havila Subsea, которое должно было принимать участие в строительстве "Северного потока-2", занялось уже действующим "Северным потоком". Последние дни оно проводило обследование двух веток работающего газопровода в Балтийском море.

Об этом сообщает издание EurAsia Daily. Оба газопровода находятся на расстоянии около километра друг от друга. Исследовательское судно шведской компании 25 февраля пришло на границу территориальных вод Германии и указало, что следует на "Северный поток-2". Однако потом оно занялось исследованием уже действующего "Северного потока".

Havila Subsea за четыре дня провело исследования обеих ниток "Северного потока" в немецкой экономической зоне. Сейчас судно занимается изучением трубопровода.

Утром, 1 марта, судно вернулось на границу территориальных вод Германии и находится над "Северным потоком". Будет ли оно вести работы на еще недостроенном газопроводе, который находится под санкциями США, неизвестно.

Ранее в немецкой компании Wintershall Dea заявили о завершении инвестиций в "Северный поток-2", которые в общем составили €730 млн. Крупная французская страховая компания Axa также сообщила о выходе из проекта.

Кроме того, поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование их совместной с "Северным потоком-2" деятельностью. Результатом расследования может стать введение санкций против компании.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге рассказала, что США не рассматривают санкции как единственный способ, который может остановить "Северный поток-2". Правительство будет продолжать работать с союзниками и партнерами касательно газопровода.

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