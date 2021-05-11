Шмыгаль заявил, что Украина потратит более 20 млрд гривен на вакцины

Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения около 21,5 млрд гривен на вакцины в 2021 году.

"Всего на вакцины в этом году Минздрав просил около 15 млрд гривен. Сейчас мы делали изменения в бюджет, чтобы закрыть полностью потребность в этом году, дополнительно выделив 6,5 млрд. Этого достаточно на нужды текущего года", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

По его словам, потребности следующего года формируются сейчас.

"Минфин формирует бюджетную декларацию, соответственно по представлению Минздрава они считают, сколько надо денег для завершения вакцинации. Возможно, какой-то резервный пул вакцин, которые должны быть закуплены в следующем году, если надо будет начать повторную вакцинацию, также будет заложен", – добавил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что весь этот процесс планомерный, министерства над этим работают, и причин для волнения нет.

Как сообщал OBOZREVATEL: