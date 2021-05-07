Шмыгаль рассказал об увольнении Коболева из "Нафтогаза"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство уволило Андрей Коболева с поста главы НАК "Нафтогаз Украины" с соблюдением всех законных процедур.
Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на УНИАН. "Хочу сказать, что полностью согласно закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в "Нафтогазе". Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, украинское правительство приняло решение согласно украинскому законодательству", – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что обсуждал ситуацию с "Нафтогазом" на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном 6 мая. "В разговоре с господином Блинкеном мы касались вопросов в целом проведения реформ в Украине, целого ряда реформ. Корпоративная – среди них. Это важный момент развития нашего государства", – добавил премьер.
Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на решение Кабмина об увольнении набсовета, а также Андрея Коболева с должности главы компании. Там считают, что решение не соответствует уставу компании и закону "О корпоративном управлении".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаз Украины". Вместе с ним из компании уйдет и наблюдательный совет. Соответствующее решение, как говорится в заявлении правительства, приняли из-за "неудовлетворительной работы "Нафтогаза".
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам является уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе