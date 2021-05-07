Шмыгаль рассказал об увольнении Коболева из 'Нафтогаза'

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство уволило Андрей Коболева с поста главы НАК "Нафтогаз Украины" с соблюдением всех законных процедур.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на УНИАН. "Хочу сказать, что полностью согласно закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в "Нафтогазе". Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, украинское правительство приняло решение согласно украинскому законодательству", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что обсуждал ситуацию с "Нафтогазом" на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном 6 мая. "В разговоре с господином Блинкеном мы касались вопросов в целом проведения реформ в Украине, целого ряда реформ. Корпоративная – среди них. Это важный момент развития нашего государства", – добавил премьер.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на решение Кабмина об увольнении набсовета, а также Андрея Коболева с должности главы компании. Там считают, что решение не соответствует уставу компании и закону "О корпоративном управлении".

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