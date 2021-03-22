Шмыгаль предупредил ЕС, чем обернется запуск 'Северного потока-2'

Окончание строительство российского газопровода "Северный поток-2" усилит агрессию Кремля в Украине.

Об этом предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает DW. По его мнению, завершение стройки не в интересах Европы.

"Если "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине", – сказал глава правительства.

Ранее Шмыгаль рассказал, что через украинскую газотранспортную систему из РФ в ЕС могут доставлять 140 млрд кубометров голубого топлива, при этом транспортируют всего 55,8 млрд кубов в год. Однако запуск новой "трубы" может нарушить энергетическую безопасность Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "зеленых" Германии закрепила в своей предвыборной программе планы запретить российский газопровод "Северный поток-2".