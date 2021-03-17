Шмыгаль назвал обоснованным рост цен на товары в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по некоторым категориям товаров рост цен является действительно обоснованным.
"Из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора. Это касается других ключевых групп товаров, фактически продающихся в наших сетях", – заявил Шмыгаль во время заседания Кабинета министров в среду, 17 марта.
Глава правительства подчеркнул, что сегодня уже ведется диалог с ритейлерами.
"Сейчас один из участников рынка заверил нас, что не будет поднимать цены на определенные категорияи питания и товаров первой необходимости. Считаю, что это результат эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Цены на сахар, яйца и масло в 2020 году выросли на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно. В сети супермаркетов "АТБ" сообщили, что лишь с ноября стоимость сахара выросла на 11%, муки – на 18%, макаронных изделий – на 13%, гречихи – на 10%, гороха – на 15%, молока – на 5-10%, масла – на 5% и яиц – на 50%.
В Украине весной 2021 года ожидается подорожание зерновой группы, овощей и фруктов. Инфляция в этот период составит 7-8%.