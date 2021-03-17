Шмыгаль назвал обоснованным рост цен на товары в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по некоторым категориям товаров рост цен является действительно обоснованным.

"Из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора. Это касается других ключевых групп товаров, фактически продающихся в наших сетях", – заявил Шмыгаль во время заседания Кабинета министров в среду, 17 марта.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня уже ведется диалог с ритейлерами.

"Сейчас один из участников рынка заверил нас, что не будет поднимать цены на определенные категорияи питания и товаров первой необходимости. Считаю, что это результат эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка.

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