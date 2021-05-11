Шмыгаль назвал главную причину увольнения Коболева из "Нафтогаза"

Увольнение Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" имеет целый ряд причин: политические, юридические и экономические. Одна из главных – провал финансового плана предприятия. Так, в конце прошлого года, когда уже было известно о проблемах в связи с коронавирусом, руководство компании утвердило финансовый план с 11,5 млрд грн прибыли, а в результате показал 19 млрд грн убытков.

Об этом в интервью РБК заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Очень важный момент, который вызвал такую жесткую и очень быструю реакцию. Утверждение финансового плана происходило в декабре, в конце года, когда были очевидно понятны результаты 2020 года. Прошлый год "Нафтогаз" работал абсолютно без дополнительных социальных нагрузок. И подавать такие отчеты с убытками…", – сказал премьер.

Убытки не помешали компании выплатить своим сотрудникам и руководству около 600 млн грн премий. По словам Шмыгаля, решение обсуждали с партнерами, которые помогали реализовывать корпоративную и другие реформы. Например, во время встречи с главой Госдепа США, на встречах с отдельными послами государств G7 обсуждали продолжение реформы. "Ключевые месседжи – фамилии руководителей не играют роли, роль играет соблюдение законодательства, процедур и продолжение корпоративной реформы. Эти векторы вообще совпадают у нас на 100%", – добавил премьер.

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