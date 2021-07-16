Шевченко рассказал о сотрудничестве с МВФ и перспективах Украины: главное из интервью главы НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что распределение спецправ заимствования (SDR) на $650 млрд от МВФ (Международный валютный фонд) и получение Украиной $2,73 млрд не повлияет на программу stand-by. SDR выделяют странам для восстановления экономики после коронакризиса.

При этом текущая программа stand-by зависит от реформ антикоррупционной системы, судебной реформы и корпоративного управления. Об этом Шевченко рассказал в интервью Bloomberg.

О продолжении сотрудничества с фондом

"В нашем макроэкономическом прогнозе НБУ делает одно ключевое допущение. Это продолжение нашего сотрудничества с МВФ. Дело не только в деньгах. Речь идет о силе доверия. Сотрудничество с МВФ – это самое важное, над чем мы работаем. И это продолжение программы", – отметил глава Нацбанка.

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Также он добавил, что Украина проделала большую работу по программе МВФ. "Я ожидаю, что мы можем ожидать некоторых траншей в рамках текущей программы", – сказал Шевченко.

О волнении по поводу независимости НБУ и инфляции

"Независимость Центрального банка – ключевой вопрос для меня. Это очень важно. Мы даже не должны обсуждать, почему это важно. И НБУ независимый. Говоря об инфляции, мы видим цикл инфляции. Это не только в Украине, это по всему миру. На данный момент инфляция выше, чем мы ожидали раньше", – заявил глава НБУ.

Он также добавил, что есть меры, которые были предприняты, чтобы сдержать инфляцию. В 2021-м инфляция будет на уровне 8%, а дальше вернется к показателю в 5%.

Ранее сообщалось, что уже осенью 2021-го Украина получит транш от МВФ в размере $2,5 млрд. Отмечается, что это станет результатом решения руководства фонда о распределении SDR $650 млрд.

"У МВФ уже распределили эти деньги, есть решение Совета директоров фонда о выделении 258 млрд SDR на всех членов МВФ в рамках квоты. В результате Украина, скорее всего, получит $2,5 млрд в конце сентября 2021 года", – сказал экономист Олег Пендзин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может получить транш по программе Международного валютного фонда stand-by в 2021 году. Речь идет о сумме в $700 млн.