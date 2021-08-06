"Северный поток" – диверсия со стороны РФ: глава МИД Польши сделал громкое заявление

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что за последние 18 лет правительство страны придерживалось такого мнения, что газопровод "Северный поток" – это инструмент диверсии РФ. Кроме того, он призван сломать единство Запада, ЕС и НАТО.

Об этом сообщает "Польское радио". "Мы являемся частью западного общества и всегда считали, что мы – Запад. Вот почему мы чувствуем, что Европейский Союз также является нашей собственностью, и мы одинаковое право решать направление европейской интеграции и будущую форму Сообщества", – отметил Рау.

Также министр добавил, что РФ сигнализирует о том, что будет использовать "Северный поток-2" в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы.

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Ранее сообщалось, что в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) пока еще не решили, принимать ли заявку польской нефтегазовой компании PGNiG, которая хочет участвовать в процессе сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2".

Отметим, что именно от сертификации зависит положение газопровода на рынке газа в Европе. Ранее компания уже выступила как третья сторона в процессах Федерального сетевого агентства по "Северному потоку-2".

"Северный поток-2" – магистральный трубопровод из РФ в Германию через Балтийское море. Представляет собой расширение "Северного потока". "Северный поток-2" проходит через исключительные экономические зоны и воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции. Протяжённость российского участка трубопровода составляет 118 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальные лица немецкого правительства, знакомые с планами по "Северному потоку-2", заявили, что Германия не намерена перекрывать российский газопровод даже в том случае, если РФ попытается использовать его в качестве геополитического оружия. В таком случае ФРГ сосредоточится на более широких санкциях на уровне Евросоюза.