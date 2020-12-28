Россия закончила немецкий участок российского "Северного потока-2"

В Германии закончили укладку трубопровода "Северный поток-2" в водах исключительной экономической зоны страны.

Об этом 28 декабря сообщило немецкое агентство dpa. Работы над российским газовым проектом в ФРГ велись с 11 декабря.

Трубы уложили на участке в 2,6 километра. Глубина газопровода составила около 30 метров. Работы вело российское судно-трубокладчик "Фортуна".

Чтобы достроить "Северный поток-2", РФ предстоит провести 147 километров труб в водах Дании. Предполагается, что этот этап начнется в середине января-2021.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря судно "Фортуна" покинуло исключительную экономическую зону ФРГ, где проводились работы по достройке "Северного потока-2".

Стройка российского проекта на территории Германии была заморожена на год из-за санкций США. В декабре-2020 Россия возобновила строительство.

Вашингтон неоднократно заявлял, что проект, который увеличит зависимость от российского газа, поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы. Россия утверждает, что санкции представляют собой "недобросовестную конкуренцию".

OBOZREVATEL

Добавим, общая запланированная протяженность маршрута "Северного потока-2" – более 1200 км, мощность трубопровода – 55 млрд м³ газа в год.

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