Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что завершение проекта "Северный поток-2" создаст угрозу безопасности на восточном фланге НАТО, а Украина "окажется в пустоте безопасности". Он призвал ФРГ взять на себя ответственность за свое решение открыть газопровод и внести реальный вклад в компенсацию.

Об этом говорится в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной на правительственном портале Польши. "Отсюда необходимость усиления сдерживающего потенциала как на восточном фланге НАТО, так и в Украине, которая, как жертва российской агрессии, должна получить достаточно высокую компенсацию как в виде политической поддержки, так и в виде повышения обороноспособности", – сказал Рау.

По его словам, Польша готова внести свой вклад в восполнение этого дефицита безопасности.

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Ранее член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский рассказал о провале стратегии против газопровода "Северный поток-2". По его словам, санкции оказались бесполезными.

"Мы уже знаем, что Вашингтон признал свое поражение: возражения и санкции оказались бесполезными, и мы – как и в случае с политикой поддержки сторонников Майдана в Украине – оказались обманутыми и неважными крикунами", – сказал Модзелевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он остановил строительство "Северного потока-2", а нынешний глава государства Джо Байден его разрешил. Он добавил, что Байден доведет экономику страны до разваленного состояния.