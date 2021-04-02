'Северный поток-2' строят суда в аварийных состояниях – разведка

По причине отказа крупных иностранных компаний достраивать "Северный поток-2", Россия вынуждена проводить достройку собственными силами. При этом суда РФ находятся в аварийном состоянии, что может привести к катастрофе.

Кроме того, суда являются технологически устаревшими. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

В частности, это суда: "Venie", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев", "Умка", "Vengery", "Финвал", "Errie" и "Катунь". Так, последнее с 16 марта находится на ремонте в порту Мункебо (Дания). "Катунь" имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления.

ТТХ (Тактико-технические характеристики) судна "Умка" уже не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, при которых Россия прилагает усилия для завершения строительства. По оценкам экспертной среды, использование технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба за каких-либо пиковых нагрузок.

Напомним, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило жалобу экологических компаний о разрешении на строительство газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что после тщательного изучения и полной оценки BSH не смог определить каких-либо значительных факторов.

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