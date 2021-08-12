С помощью "Северного потока-2" Германия, возможно, обеспечила себе более низкие цены на газ, однако это сделало энергию и безопасность более дорогостоящими для остальной части Евросоюза. Как утверждают многие эксперты, трубопровод имеет серьезные последствия для безопасности Европы, так как он лишает Украину статуса ключевого транзитера российского газа.

Об этом говорится в материале National Interest. Так, завершение проекта может означать подорожание газа для восточноевропейских стран.

При этом "Северный поток-2" не является единственным российско-европейским трубопроводом, который построили для обхода транзитных стран. "Северный поток" и "Южный поток" служат доказательством этой политики. Отмена транзитных сборов для Украины является частью продолжающейся тенденции, сокращающей как экономические выгоды для Восточной Европы, так и энергетическую безопасность.

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Напомним, ранее американский сенатор Тед Круз заблокировал подтверждение десятков кандидатов Госдепартамента, гарантируя, что они останутся в подвешенном состоянии до сентября, когда Сенат вернется после каникул. Кандидатуры не будут подтверждаться, пока администрация Джо Байдена не введет санкции против "Северного потока-2".

"Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не выдвинулись, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто бросает вызов Конгрессу Соединенных Штатов", – заявил Круз.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. В обязанности входит и работа касательно российского газопровода "Северный поток-2".