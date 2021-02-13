"Северный поток-2" нельзя достроить, США введут новые санкции – Госдеп

Администрация США настаивает, что проект "Северный поток-2" достраивать нельзя. Те, кто попытается это сделать, попадут под санкции.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает собственный корреспондент Укринформа. "Наша позиция была очень четкой и остается неизменной. Президент Байден ясно дал понять, что "Северный поток-2" – это плохая сделка", – сказал Прайс.

В Госдепе считают, что с помощью газопровода Россия "разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми к манипуляций". Представитель дипломатического ведомства также добавил, что санкции это всего лишь один из инструментов воздействия на Россию.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

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