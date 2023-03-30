Санкции оставили АвтоВАЗ без деталей: заводы в России уйдут в досрочный отпуск

Лидер российского автопрома компания АвтоВАЗ объявила о переносе своего ежегодного летнего отпуска на весну. По сути, АвтоВАЗ вынужден спешно уйти в простой из-за нехватки деталей.

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Об этом пишет Reuters. "Весной 2023 года ряд поставщиков запчастей сообщили АвтоВАЗу о прекращении поставок и разорвали существующие договоренности по поддержке поставок в 2023 году", – заявили в российской компании.

Планируется, что простой в работе начнется в мае и продлится три недели. До этого предполагалось, что отпуск АвтоВАЗа стартует только 24 июля.

При этом в компании подчеркнули, что работают над "созданием новых логистических коридоров", чтобы заменить западные поставки запчастей. Речь идет о 200 видах автомобильных деталей.

Агентство отмечает, что крупнейший российский производитель авто сильно пострадал от санкций. Заводы в РФ максимально зависели от западных инвестиций и запчастей, а мировые гиганты автопрома больше не хотят сотрудничать со страной-агрессором.

От проблем такого рода страдает не только АвтоВАЗ, но и весь российский автопром. В 2022 году заводы по всей РФ выпустили только 450 тыс. автомобилей. Это минимальный показатель со времен распада СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее АвтоВАЗ также столкнулся с дефицитом краски. Из-за этого модельный ряд Lada и Niva ограничили только тремя цветами.

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