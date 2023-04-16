Самое популярное направление: какой бизнес в Украине открывают чаще всего и "ФОПы", и юрлица

Украинцы начали активнее открывать новые бизнесы. Так, в марте-2023 новых компаний появилось на 90% больше, чем в марте-2022 – в целом 25 332. Это практически соответствует довоенному уровню – в марте-2021 было открыто 30 552 новые компании. Чаще всего же новый бизнес украинцы открывают в сфере торговли – как розничной, так и оптовой.

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Об этом сообщает VKURSI. Отмечается: в основном в прошлом месяце украинцы открывали "ФОПы" (физлица-предприятия) – 21 882. Юрлиц же было открыто более, чем в 6 раз меньше – 3450.

"Больше регистраций пришлось на последнюю треть месяца. С 20 по 31 марта появилось 11 749 новых предпринимателей", – говорится в сообщении.

Какой бизнес открывают украинцы

Чаще всего, отмечают аналитики, украинцы открывают бизнес в сфере оптовой и розничной торговли – 8817 регистраций в марте. А кроме того, в отраслях:

информация и телекоммуникации – 3369 регистраций;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 2293 регистраций.

Оптовая и розничная торговля является популярным направлением и для юрлиц – 825 регистраций в марте. На втором месте – ремонт компьютеров и другой техники, деятельность общественных организаций и другие виды услуг. Таких компаний было открыто 409.

На третьем месте – искусство, спорт, развлечения и отдых. В марте было зафиксировано 363 новых регистраций.

Где открывают бизнес чаще всего

Больше всего новых бизнесов в марте было зарегистрировано в Киеве – 4 120. В топ-5 также вошли:

Днепропетровская область – 2262;

Киевская – 1941;

Львовская – 1938;

Одесская – 1615.

Меньше всего новых компаний было открыто в Луганской области – 58. А кроме того, в:

Херсонской – 207

Донецкой – 342

Тернопольской – 479

Закарпатской – 481.

Как сообщал OBOZREVATEL, если же украинец решит закрыть свой "ФОП", ему нужно будет осуществить 5 действий. Первым делом следует обратиться к госрегистратору по месту регистрации и подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности.

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