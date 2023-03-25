С карты ПриватБанка неизвестные сняли $2000: в банке рассказали, когда не смогут помочь 

Клиентка ПриватБанка в результате мошеннических схем лишилась $2000. После обращения в банк карты заблокировали и подали заявку на опротестование платежей. Однако в результате деньги банк так и не вернул.

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Об этом на специализированном форуме "Минфин" заявила клиентка банка. "После мне разблокировали все мои карты, но деньги на долларовую карту мне так и не вернулись", – написала клиентка.

В банке отметили, что сожалеют, однако в случае, если операция прошла с подтверждением кода через 3D Secure, вернуть деньги не смогут. По правилам платежной системы если операция прошла без подтверждения через 3D Secure, теоретически средства могут вернуть на счет.

Отметим, в реестре судебных решений можно найти множество исков недовольных клиентов, которые из-за мошеннических действий лишились своих средств. Во всех случаях ПриватБанк отказывался возместить ущерб. Однако часто судьи занимали позицию пострадавших и обязали банк вернуть средства на счет самостоятельно.

В банке напомнили, что каждый клиент должен соблюдать правила безопасности: никому не передавать личные данные, не открывать сомнительные ссылки, не подтверждать неизвестные платежи, не вводить данные своей банковской карты на сомнительных сайтах.

OBOZREVATEL писал ранее, что ПриватБанк без предупреждения блокирует счета украинцев и отказывает в обслуживании – детали.