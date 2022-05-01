"Русский военный корабль, иди на**й": "Укрпочта" запустит сайт по продаже марок и футболок

Сегодня, 1 мая, должен был заработать новый интернет-магазин "Укрпочты". В продаже, как сообщил гендиректор Игорь Смелянский, доступны марки "Русский военный корабль, иди на**й", футболки, свитшоты и ​​магниты с ее изображением. Однако сайт не заработал, но в "Укрпочте" пообещали перегруппироваться и запустить снова.

Об этом Смелянский написал в своем Telegram-канале. Стоит указать, что компания ранее уже запускала новый интернет-магазин, однако со временем с ним начались проблемы.

"Вчера у нас была нагрузка 20+ заказов в минуту одновременно с атаками на наши системы. Я считаю, мы успешно с этим справились и будем делать все, чтобы так было и дальше. Те несколько десятков клиентов, которые вчера не смогли завершить оплату, получат ссылку, чтобы это сделать до конца дня", – указал Смелянский.

Видео дня

Он указала, что вся продукция – исключительно украинского производства. "Поэтому может будет немного длиннее изготовление, но нужно поддержать наших предпринимателей. Замечу, что этот мерч официальный, с художником заключен договор на использование его произведения и оплату авторского гонорара, а 10% от продажи мерча будет направлено в фонд ВСУ", – отметил глава правления "Укрпочты".

Однако позже Смелянский сообщил, что первая попытка запустить не удалась. В компании извинились за сбой и сообщили, что работают над возобновлением работы сайта.

Ранее стало известно, что в "Укрпочте" не исключают возможность выпуска марки, на которой будет изображен диктатор Владимир Путин. Для этого нужно, чтобы этот сюжет победил на народном голосовании – как было с маркой о "русском военном корабле". Оно начнется уже на следующей неделе.

Об этом в интервью Forbes сообщил Смелянский. Он отметил: кроме Путина, на голосование будет вынесено еще несколько сюжетов. В частности:

Кремль;

щенок, который обезвреживает мину;

посвящение волонтерам;

рисунок "Добрый вечер, мы из Украины" и пр.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, талисман черниговских пиротехников пес Патрон может стать одним из героев новых почтовых марок от "Укрпочты". Мнением по поводу следующих марок на военную тематику компания поинтересуется у украинцев.