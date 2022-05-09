Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене: вскоре на витринах появятся все товары

Украинский онлайн-ритейлер Rozetka возобновляет работу магазинов и точек выдачи товаров в деоккупированных городах Киевской области. В частности, открыты магазины в Буче, а также Ирпене.

Отмечается, что уже в ближайшее время на витринах появятся товары для неотложных нужд: еда, медикаменты, детские и зоотовары, косметические и гигиенические средства и др. Об этом сообщили в Rozetka.

"Для нас открытие в Буче и Ирпене – символ большого желания украинцев возрождать жизнь. Наши магазины были разграблены российскими военными, в некоторых они буквально жили. Во что превратились эти помещения, сложно описать. Но мы все восстановим и сделаем лучше. Хочу поблагодарить наших клиентов, которые ждали этих открытий", – сказал Владислав Чечеткин, соучредитель компании.

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На начало мая Rozetka возобновила работу 180 точек выдачи товаров в 55 городах нашей страны. В привычный режим работы вернулась значительная часть точек онлайн-ритейлера в центре, на севере и на востоке Украины.

Речь идет о Киеве, Чернигове, Черкассах, Николаеве, Сумах, Днепре, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге. Также стабильно продолжают работать все точки в западных областях страны: Львове, Луцке, Ровно, Ивано-Франковске, Ужгороде, Черновцах, Владимире-Волынском.

Ранее стало известно, что энергетики компании ДТЭК рассчитывают полностью восстановить электроснабжение Ирпеня к середине мая. Об этом сообщил городской глава Александр Маркушин в эфире национального телемарафона.

"К середине мая ДТЭК обещает сделать электроэнергию на 100% в нашем городе. Сегодня уже на 80% наш город подключен к электросетям. Но 20% только подключено к газоснабжению. Каждый день открываются какие-то маленькие лавки, уже больших 2 супермаркета открыты", – отметил он.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Бородянке и Буче Киевской области возобновили работу местные отделения "Укрпочты". Посетители могут не только получить или отправить посылку, но и приобрести продукты и товары первой необходимости.