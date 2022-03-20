Россияне выстроились в очереди за одеждой Uniqlo – эти магазины работают в РФ последний день

В России выстроились огромные очереди в магазины японского бренда одежды Uniqlo накануне их закрытия. Все 50 торговых точек сети в РФ прекратят работу уже 21 марта. Компания Uniqlo не хотела уходить из РФ, но столкнувшим с сильным общественным давлением по всему миру, все же решилась остановить торговлю в стране-агрессоре.

Товары Uniqlo практически закончились в разных городах РФ. Местные СМИ сообщают о последствиях ажиотажа не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По соцсетям распространяются видео, которые снимают очевидцы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"В последний день работы магазина Uniqlo в торговых центрах "Гринвич" и "Мега" 20 марта посетители опустошили полки с одеждой", – сообщают в Екатеринбурге. По словам продавцов, одежду разбирали постепенно, в течение недели.

Видео дня

Еще первый день после объявления о закрытии магазинов, 10 марта, екатеринбуржцы устроили настоящий ажиотаж, сделав одному из магазинов выручку в 1,2 млн рублей за час. По заявлениям сотрудников Uniqlo, они не знают чего ожидать после закрытия магазинов 20 марта, так как начальство им ничего не говорит.

В Нижегородской области ажиотаж так и не закончится. 20 марта люди стоят в очередях в последний день работы сети Uniqlo.

Многие компании, тем не менее, продолжают работу в РФ. Как сообщал OBOZREVATEL, среди них – сеть супермаркетов Metro. Компания продолжает деятельность в России, несмотря на требования своего же украинского подразделения.

На такие компании продолжается общественное давление по всему миру. Люди угрожают бойкотировать их продукцию и открыто осуждают за финансирование кровавого диктаторского режима. Такие меры имеют эффект – к примеру, в России согласились закрыть рестораны KFC, а Coca-Cola приостановила продажи, хотя ранее обе эти компании хотели остаться в РФ.

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