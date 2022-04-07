Россиянам полностью отключат Spotify: осталось всего несколько дней

Стриминговый сервис Spotify, позволяющий легально прослушивать музыкальные треки, полностью прекратит работу в России 11 апреля. О сроках возможного возвращения доступа для россиян в компании не сообщают.

Об этом говорится в сообщении Spotify. "После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года", – отметили в компании.

При этом схитрить и просто заменить страну в профиле у россиян не получится, предупредили в службе поддержки. "Вы можете сменить страну вашего аккаунта, только если находитесь в стране, на которую хотите сменить локацию", – объяснили в Spotify.

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Более того, для российских пользователей с платной подпиской (а только она дает доступ к большинству функций сервиса) смена страны будет недоступна до 11 апреля.

Из-за отключения пострадают не только российские слушатели, но и местные артисты. Среди всех музыкальных стриминговых платформ самые крупные отчисления создателям контента делает именно Spotify.

Spotify объявил о прекращении работы в России в ответ на ее военную агрессию в Украине еще 25 марта. Тем не менее, тогда не озвучивалась дата отключения. Еще раньше компания перестала продавать в РФ премиум-подписку – из-за ограничений на платежи для россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, от санкций в России страдают не только политики, олигархи, российские предприятия, но и сфера культуры и развлечений. Крупнейшие музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры, авторитетные аукционы, ряд стриминговых сервисов осудили агрессию Кремля и оказали поддержку Украине, прекратив сотрудничество с культурными и креативными секторами РФ.