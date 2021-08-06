Россия пытается взвинтить цены на газ в ЕС: "Газпром" ограничил транзит

В июле транзит газа в Евросоюз не увеличился несмотря на остановку газопроводов в обход Украины. В целом транзит по ГТС в Европу составил 3,848 млрд куб. м. Ранее "Газпром" отказался бронировать допмощности через Украину накануне завершения проекта "Северный поток-2" и в условиях плановых ремонтов трубопроводов. Как результат – голубого топлива не хватает для заполнения хранилищ, а его стоимость достигает рекордных отметок.

За этот период Оператор ГТС Украины поставил в Польшу 0,34 млрд куб. м газа, в Словакию – 2,514 млрд куб. м, в Венгрию – 0,804 млрд куб. м, а в Молдову – 0,189 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба ОГТС.

Среднесуточный транзит составлял 124 млн куб. м. Аналогичные данные были и в прошлом месяце. Российская компания "Газпром" использует все ранее забронированные мощности, однако не проявляет заинтересованности в допмощностях несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.

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По сообщениям операторов сухопутных продолжений газопровода "Северный поток-1" в ФРГ – OPAL и NEL – в период 10-дневного ремонта европейские государства недополучили более 1,6 млрд куб. м. газа. Также они потеряли еще 320 млн из-за ремонта газопровода "Ямал-Европа".

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе рынок ожидает, что высокие цены на газ сохранятся до марта 2022 года. После этого срока возможно их снижение.

"Сейчас фьючерсные контракты на хабе NCG отражают ожидания рынка относительно сохранения высокой цены газа в марте 2022 года и последующей нормализации. Фьючерс на 1 квартал 2022 года предусматривает цену газа 34,5 евро/МВт-ч, на 2022 год – 25,7 евро/МВт-ч)", – заявили представители "Оператора ГТС Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, спотовая цена газа в Европе превысила отметку 500 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, стоимость голубого топлива установила рекорд за последние три года.