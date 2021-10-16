Россия предложила Сербии платить за газ $790 вместо $270

Россия предложила Сербии новую формулу расчета стоимости газа. По ней цена вырастит почти в три раза – до 790 долларов за кубометр. Сейчас же страна покупает голубое топливо у "Газпромома" по 270 долларов.

Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, передает B92. По словам политика, такие суммы его страна просто не сможет выплачивать.

"Россияне сказали, чтобы цену рассчитать на 70% по биржевой стоимости и на 30% по нефтяной формуле, то есть 790 вместо 270 долларов, которые мы сейчас платим 100% по нефтяной формуле", – сказал президент.

Глава государства предложил, чтобы цена на газ на 70% рассчитывалась по нефтяной формуле и на 30% — по биржевой стоимости. В таком случае Сербия покупала бы топливо по 510 долларов за кубометр. "Но мы и это не можем оплачивать", – добавил он.

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Теперь Вучич намерен просить главу Кремля Владимира Путина о снижении цены во время их встречи 25 ноября. Нынешний газовый договор действует до конца года.

Похожая ситуация сложилась в переговорах России и Молдовы. Срок действия контракта с "Газпромом" истек 30 сентября, однако соглашение было продлено еще на месяц, в течение которого Кишинев покупает газ по цене 790 долларов. Это почти в три раза дороже, чем в начале года, когда топливо для страны стоило около 250 долларов. По этой причине власти Молдовы объявили режим энергетической тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. После этого Сербия объявила о подключении трубы газопровода "Балканский поток" к венгерскому газотранспортной системе.