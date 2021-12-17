Россия начала заполнять газом вторую нитку 'Северного потока-2'

Россия начала заполнять газом вторую нитку газопровода "Северный поток 2". Процедура стартовала 17 декабря. При этом, по утверждению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, в Москве не знают, когда газопровод будет запущен.

Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. В то же время там отметили: ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности "трубы".

"В пятницу, 17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток-2". Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", – говорится в сообщении.

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При этом в компании уверяют, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно.

Ранее Россия заполнила техническим газом первую нитку "Северного потока-2". Это произошло в октябре 2021 года.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Москва не ставит сроков по введению "Северного потока-2", сообщает ТАСС. По его словам, "это вопрос исключительно регулятора".

"Насколько нам известно, Nord Stream 2 AG продолжает общение с регулятором – Федерального сетевого агентства Германии – и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдет", – сказал он.

Россия не сможет запустить газопровод "Северный поток-2" досрочно. Сертификация скандальной "трубы" может затянуться аж до осени 2022 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на дипломатические источники. "Если исходить из реалий сегодняшнего дня и общения с коллегами, в том числе из Германии, то сертификация при соблюдении всех правил и процедур может быть в конце лета или даже осенью", – заявил собеседник издания.

Ранее в немецком регуляторе Bundesnetzagentur сообщили о том, что решение по запуску "Северного потока-2" в первой половине 2022 года принято не будет. Это означает, что газопровод могут не ввести в эксплуатацию даже в июне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сенат США зарегистрировал законопроект, предусматривающий выделение Украине 450 млн долларов помощи на военные нужды, а также введение санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2". Речь идет об "Акте гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны".